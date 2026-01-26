Zo gaat het nu met Pumba, het zware varken uit de woning in Rijen

Het veel te zware varken Pumba is aan de beterende hand. Waar het dier eerst nauwelijks kon bewegen, loopt ze inmiddels weer in de wei en poept en plast ze daar ook. Dat heeft volgens Omroep Brabant voor opluchting gezorgd bij verzorger Dominique Schreinemachers.

Zij heeft het varken de bijnaam Smackels gegeven. "Haar nageltjes zijn geknipt en daardoor kan ze uit haar hokje lopen, de wei in. Zo wroet ze in het gras en beweegt ze weer. Het is een positieve cirkel", legt Schreinemachers uit aan de Brabantse omroep.

Ontruiming

Het varken kon niet zelfstandig staan en werd vorige maand met een brancard uit een woning in Rijen gehaald. Omdat het dier te groot was voor de dierenambulance, werd speciaal vervoer geregeld naar een dierenasiel in Breda. De woning was ontruimd na een conflict tussen huurder en woningstichting; waar dit conflict precies over ging, is nog onbekend.

Bekijk hieronder hoe het varken vorige maand uit de woning werd gehaald:

0:24 Varken met overgewicht aangetroffen bij woningontruiming in Rijen

Afgevallen

Binnen zeven weken ziet de verzorger al resultaat. Zo is Pumba zichtbaar afgevallen. Ook merkt Schreinemachers op dat het dier minder schuw is dan voorheen. "Ze heeft gewoon weer een leven", aldus Dominique.

De toekomst van Pumba is nog onzeker. De verzorger gaat in gesprek met de oude eigenaar om te kijken of die het varken weer kan opvangen. Zo niet, dan kan Pumba bij deze opvang blijven, tussen de andere varkens.