Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Zo gaat het nu met Pumba, het zware varken uit de woning in Rijen

Zo gaat het nu met Pumba, het zware varken uit de woning in Rijen

Dieren

Vandaag, 17:01

Link gekopieerd

Het veel te zware varken Pumba is aan de beterende hand. Waar het dier eerst nauwelijks kon bewegen, loopt ze inmiddels weer in de wei en poept en plast ze daar ook. Dat heeft volgens Omroep Brabant voor opluchting gezorgd bij verzorger Dominique Schreinemachers.

Zij heeft het varken de bijnaam Smackels gegeven. "Haar nageltjes zijn geknipt en daardoor kan ze uit haar hokje lopen, de wei in. Zo wroet ze in het gras en beweegt ze weer. Het is een positieve cirkel", legt Schreinemachers uit aan de Brabantse omroep.

Ontruiming

Het varken kon niet zelfstandig staan en werd vorige maand met een brancard uit een woning in Rijen gehaald. Omdat het dier te groot was voor de dierenambulance, werd speciaal vervoer geregeld naar een dierenasiel in Breda. De woning was ontruimd na een conflict tussen huurder en woningstichting; waar dit conflict precies over ging, is nog onbekend.

Bekijk hieronder hoe het varken vorige maand uit de woning werd gehaald:

Varken met overgewicht aangetroffen bij woningontruiming in Rijen
0:24

Varken met overgewicht aangetroffen bij woningontruiming in Rijen

Afgevallen

Binnen zeven weken ziet de verzorger al resultaat. Zo is Pumba zichtbaar afgevallen. Ook merkt Schreinemachers op dat het dier minder schuw is dan voorheen. "Ze heeft gewoon weer een leven", aldus Dominique.

De toekomst van Pumba is nog onzeker. De verzorger gaat in gesprek met de oude eigenaar om te kijken of die het varken weer kan opvangen. Zo niet, dan kan Pumba bij deze opvang blijven, tussen de andere varkens.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Buurt Rijen had al acht jaar last van vrouw met dik varken in woning
Buurt Rijen had al acht jaar last van vrouw met dik varken in woning
Zwaar varken op brancard uit huis gehaald bij ontruiming in Rijen
Zwaar varken op brancard uit huis gehaald bij ontruiming in Rijen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.