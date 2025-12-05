Buurt Rijen had al acht jaar last van vrouw met dik varken in woning

Buren van de vrouw uit Gilze en Rijen, waarbij woensdag een ontruiming plaatsvond waarbij ook een varken met extreem overgewicht uit de woning werd gehaald, hadden al acht jaar last van haar. Dat schrijft een regionale krant. Ze noemen de situatie er een zoals je die alleen in een film mee kunt maken: "We stonden op de eerste rij."

De ontruiming vond woensdag plaats aan de Saksen Weimarstraat in Rijen. "Recent stelde de rechter de woningstichting in het gelijk", vertelt een woordvoerder van de gemeente Gilze en Rijen aan Hart van Nederland. "De rechter bepaalde dat de bewoner op korte termijn de woning moest verlaten." Waar het conflict tussen huurder en woningstichting precies over ging, kon de woordvoerder niet zeggen.

'Hoort hier niet'

Bij BN de Stem laat een aantal buren nu van zich horen. Tegen de krant zeggen ze dat de tuin van de vrouw vol lag met spullen, of beter gezegd rotzooi en dat ze maar weinig contact had met haar buren. "Ze is een echte verzamelaar en bleef maar spullen mee naar huis nemen. Niet alleen de tuin, maar ook het huis zelf lag helemaal vol”, aldus een buurvrouw. Iemand anders beweert dat onder de woning een kruipruimte zou zijn waar het varken af en toe in zou verblijven.

Een andere buurman is blij dat er ingegrepen is. Dat de vrouw nu op straat staat noemt hij jammer, "maar ze hoort hier niet thuis”. De buren schatten de vrouw op een leeftijd van rond de 40 jaar. Ze moet waarschijnlijk twee jaar wachten tot ze weer in aanmerking kan komen voor een andere woning bij dezelfde verhuurder, stelt de krant.

Ook zijn er andere geluiden te horen in de straat. Een van de buren die er al 54 jaar woont zegt geen overlast te hebben ervaren. Hier sluiten andere buren zich bij aan. "Maar ik heb de afgelopen twee jaar al wel meerdere muizen kunnen vangen”, zegt een persoon. "Er komt gewoon ongedierte als er zoveel rotzooi ligt.”

De ontruiming van de woning is nog bezig en zal zeker nog enkele dagen in beslag nemen. Dat er een varken in de woning aanwezig was was voor de gemeente een complete verrassing. Het dier moest uiteindelijk met een brancard uit de woning gehaald omdat het niet meer op eigen poten kon staan en is overgebracht naar een dierenopvang in Breda.