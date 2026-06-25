Koelen in de kerk: in Delft kan het voor slechts één euro

Zwembadjes, ventilatoren, een airco... we zoeken ons rot naar manieren om af te koelen deze dagen. Eentje waar je niet zo snel aan zal denken is de Oude Kerk in Delft! Daar is het namelijk heerlijk koel binnen. Daarom is iedereen er de komende dagen welkom voor slechts een eurootje.

En je mag er zelfs komen werken, leren, knutselen of gewoon zomaar langskomen. Alleen bellen mag niet binnen. Dan moet je toch echt even de hitte in. Maar dat is slechts een klein ongemak bij een verder coole actie. En nog een voetnoot: heb je internet nodig? Dan moet je dat ook zelf even regelen.

Vorige week, toen de temperaturen nog niet zo smorend waren, was het zelfs koud te noemen in het religieuze pand. Sommige personeelsleden zaten toen nog met een fleecedekentje over de benen te werken. Zodoende kwam men op het idee om de deuren tijdens de extreme hitte voor een heel laag tarief open te stellen. Normaliter kost de entree een veelvoud van die ene euro die het nu kost.

En er is al heel wat toeloop: rond 10.00 uur zaten er al 20 mensen in de kerk en dat aantal neemt alleen maar toe. Hart van Nederland nam een kijkje. Je ziet het in bovenstaande video.