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Van waterijsjes tot sproeibeurten: zo houden dierentuinen dieren koel

Dieren

Vandaag, 09:51

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Niet alleen mensen hebben last van de tropische temperaturen. Ook dieren kunnen wel wat verkoeling gebruiken. Dierentuinen in het land zorgen daarom voor wat extra's om hun bewoners de hitte door te helpen. Op beelden bovenaan het artikel is te zien hoe de dieren daar zichtbaar van genieten.

In Ouwehands Dierenpark in Rhenen krijgen de apen regelmatig een verfrissende sproeibeurt. In DierenPark Amersfoort staan verkoelende traktaties op het menu. De ringstaartmaki's krijgen waterijsjes voorgeschoteld om de warme dag wat aangenamer te maken. De olifanten in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam zoeken verkoeling in het water.

Door Redactie Hart van Nederland

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