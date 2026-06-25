Schoolreisje geschrapt door hitte: school Nunspeet bedenkt creatieve oplossing

Het is snikheet en dat merken ook scholen. Op veel plekken worden tropenroosters ingevoerd, ijsjes uitgedeeld en wateractiviteiten georganiseerd om leerlingen koel te houden. Zo hield basisschool De Olijfboom in Nunspeet donderdagochtend een waterfestijn.

Eigenlijk zouden de leerlingen op schoolreisje zijn, maar door de hitte gaat dat niet door.

Dat soort maatregelen zijn volgens belangenorganisaties echter vooral een tijdelijke oplossing. Veel schoolgebouwen zijn verouderd: het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud. Daardoor ontbreekt het vaak aan goede isolatie, ventilatie en koeling.

Benieuwd wat de leerlingen van De Olijfboom van het warme weer vinden? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Steeds vaker genoodzaakt

Op warme dagen loopt de temperatuur in klaslokalen dan snel op, waardoor leerlingen zich minder goed kunnen concentreren en lesgeven ook voor leraren lastiger wordt. Scholen zien zich daarom steeds vaker genoodzaakt om een tropenrooster in te voeren of andere creatieve manieren te bedenken om de hitte draaglijk te maken.