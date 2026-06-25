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Europa zucht onder extreme hitte: code rood in meerdere landen

Extreem weer

Vandaag, 07:39

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De zomer staat nog maar een paar dagen op de kalender, maar het is nu al ongekend heet in Europa. In Frankrijk steeg het kwik de afgelopen dagen zelfs tot 43 graden. In meer dan de helft van de departementen van dat land geldt code rood, en ook voor de Belgische provincies Luik en Limburg is dit weeralarm afgegeven. Kun je nog aan de hitte ontsnappen? Meteoroloog Robert de Vries is op zoek gegaan naar plekken waar het koeler is.

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Grote delen van West-Europa bevinden zich onder een heat dome. Dat is een hogedrukgebied gevuld met zeer warme lucht, waardoor de temperatuur steeds verder oploopt. Zolang dit hogedrukgebied op zijn plaats blijft liggen, zal het kwik alleen maar verder stijgen.

Ierland, Spanje en Portugal

Kun je niet goed tegen de hitte, dan kun je donderdag en vrijdag beter niet in West- en Centraal-Europa zijn. Op grote schaal komt het kwik boven de 35 graden uit en lokaal wordt zelfs de 40 graden overschreden. Zelfs het doorgaans zo wisselvallige en koele Engeland heeft te maken met temperaturen boven de 30 graden.

De echt koelere plekken zijn de komende dagen te vinden in Ierland, maar ook in het westen en noordwesten van Spanje en Portugal. Daar liggen de temperaturen rond de 20 tot 25 graden. Ook in het midden en noorden van Scandinavië is het aanzienlijk minder warm, al vinden sommige mensen 15 tot 17 graden misschien wat aan de frisse kant.

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Afkoeling

Toch zien we de ergste hitte dit weekend langzaam afnemen. Vooral in Engeland en het westen van Frankrijk wordt het wat dragelijker, al kunnen daar wel enkele stevige regen- en onweersbuien vallen.

Ook in ons eigen land gaat de temperatuur in de loop van het weekend en vooral volgende week een stuk omlaag. Dan wordt het nog 'maar' 23 graden. Misschien is het dus toch een kwestie van nog even geduld hebben.

Op de meeste Zuid-Europese vakantiebestemmingen blijft het volgende week volop zomer. In het binnenland van Spanje loopt de temperatuur zelfs weer op naar 35 tot 40 graden.

Door Robert de Vries

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