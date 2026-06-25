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Dit betekent de afgekondigde code rood voor jou

Dit betekent de afgekondigde code rood voor jou

Extreem weer

Vandaag, 16:14

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Het kan je niet ontgaan zijn: het is de afgelopen dagen extreem warm in Nederland. Zo warm zelfs dat er vrijdag code rood geldt in een groot deel van het land. Maar wat betekent dat precies? In dit artikel legt Hart van Nederland uit wat code rood inhoudt en wat je daarvan merkt in het dagelijks leven.

Bij code rood kan de hitte serieuze gezondheidsrisico's opleveren, meldt het KNMI. Iedereen kan klachten krijgen, zoals uitdroging, oververhitting of zelfs een levensbedreigende hitteberoerte. Ook is er een verhoogde kans op klachten door smog.

Huisdieren hebben het extra zwaar: zij kunnen slecht tegen extreme warmte en lopen sneller risico op oververhitting.

Benieuwd wat jij kunt doen om je huisdieren te beschermen tegen het warme weer? Bekijk dan de video hieronder, waarin dierenarts Marloes Kleijs dit uitlegt:

Hoe bescherm jij je huisdieren tegen het warme weer?
1:52

Hoe bescherm jij je huisdieren tegen het warme weer?

Problemen op de weg en het spoor

Code rood betekent niet alleen risico's voor de gezondheid, maar ook overlast in het dagelijks leven. In woningen en op kantoren kan de hitte lang blijven hangen, waardoor het moeilijk is om het koel te houden.

De hitte zorgt ook voor risico's in het verkeer. Zo kunnen auto's die stilstaan gevaarlijk heet worden en kunnen wegen en bruggen beschadigd raken door smeltend asfalt. Ook het spoor kan last hebben van de hitte: rails kunnen uitzetten, waardoor treinen vertraging oplopen of zelfs niet rijden.

Blijf binnen

Bij code rood is het advies van het KNMI duidelijk: ga niet onnodig op reis en vermijd inspanning. Zo beperk je de risico's voor jezelf en anderen.

Verder adviseert het KNMI om je voor te bereiden op water- en stroomuitval door de hitte. Haal genoeg flessen water in huis en zorg voor opgeladen powerbanks en batterijen.

Door Pien Beijsens

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