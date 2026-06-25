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Veertigste landelijke hittegolf officieel een feit

Extreem weer

Vandaag, 13:51

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Donderdag om 13:10 uur steeg het kwik in De Bilt tot boven de 30 graden. Daarmee is de veertigste landelijke hittegolf sinds 1901 officieel een feit. De laatste keer dat we in ons land een landelijke hittegolf hadden, was van 11 tot en met 15 augustus vorig jaar, aldus meteoroloog Robert de Vries.

Gemiddeld komt een landelijke hittegolf tegenwoordig eens per 2 jaar voor. Sinds vorige week hebben we al te maken met een regionale hittegolf, en die komen nog vaker voor.

Hittegolven komen steeds vaker voor

Voor een hittegolf moet sprake zijn van een reeks van minimaal vijf dagen waarop het kwik boven de 25 graden uitkomt. Van die reeks moeten er bovendien minimaal drie tropisch zijn, met temperaturen van 30 graden of hoger. Doordat het klimaat steeds warmer wordt, komen landelijke hittegolven vaker voor. Tegenwoordig gebeurt dat gemiddeld eens per 2 jaar. Sinds het begin van de vorige eeuw is de kans op een landelijke hittegolf ongeveer vijf keer zo groot geworden.

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Vorig jaar hadden we zelfs twee landelijke hittegolven in 1 jaar. Ook dat komt tegenwoordig vaker voor, terwijl het in de vorige eeuw nog uitzonderlijk was.

Wanneer we spreken van een regionale hittegolf, wordt die vastgesteld op een ander KNMI-weerstation dan De Bilt. Regionale hittegolven komen vooral in het zuiden van het land veel vaker voor en soms zelfs meerdere keren per jaar.

Nog warmer

Het uitzonderlijke warme weer is nog niet voorbij, want morgen lopen de temperaturen weer verder op. In het binnenland komt de temperatuur dichtbij de 40 graden. Daarbij staan nog diverse records op het spel, waaronder het landelijke junirecord.

Door Robert de Vries

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