Bijzonder: nog nooit zo vroeg in het jaar een tweede regionale hittegolf

De temperatuur steeg zaterdag na het middaguur in het Limburgse Ell als eerste naar de tropische grens van 30 graden. Daarmee is de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit. Dat is bijzonder, want nog nooit sinds het begin van de metingen kwamen er zo vroeg in het seizoen twee regionale hittegolven voor. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

Ook andere weerstations van het KNMI in het zuiden en zuidoosten komen zaterdag in aanmerking voor een regionale hittegolf. Voor een hittegolf moet sprake zijn van een reeks van minimaal vijf dagen op rij waarop de temperatuur boven de 25 graden uitkomt. In die reeks van vijf dagen moet het kwik bovendien op minstens drie dagen boven de 30 graden uitkomen.

Het KNMI-weerstation van Ell en Horst hebben aan die voorwaarden voldaan. Zolang de temperatuur overdag de komende dagen op deze weerstations boven de 25 graden blijft, zal de regionale hittegolf aanhouden. Volgens de huidige verwachting lijkt dat in ieder geval de hele komende week het geval te blijven.

Landelijke hittegolf

Voor een landelijke hittegolf moet De Bilt voldoen aan de voorwaarden voor een hittegolf, maar daarvan is momenteel nog geen sprake. Toch bestaat de kans dat dit in de loop van de komende week gebeurt, aangezien de temperaturen hoog blijven. Het zou dan de 40e landelijke hittegolf zijn sinds 1901. De laatste landelijke hittegolf vond plaats van 11 tot en met 15 augustus vorig jaar.

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