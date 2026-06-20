OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bijzonder: nog nooit zo vroeg in het jaar een tweede regionale hittegolf

Extreem weer

Vandaag, 15:52

Link gekopieerd

De temperatuur steeg zaterdag na het middaguur in het Limburgse Ell als eerste naar de tropische grens van 30 graden. Daarmee is de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit. Dat is bijzonder, want nog nooit sinds het begin van de metingen kwamen er zo vroeg in het seizoen twee regionale hittegolven voor. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

Ook andere weerstations van het KNMI in het zuiden en zuidoosten komen zaterdag in aanmerking voor een regionale hittegolf. Voor een hittegolf moet sprake zijn van een reeks van minimaal vijf dagen op rij waarop de temperatuur boven de 25 graden uitkomt. In die reeks van vijf dagen moet het kwik bovendien op minstens drie dagen boven de 30 graden uitkomen.

Het KNMI-weerstation van Ell en Horst hebben aan die voorwaarden voldaan. Zolang de temperatuur overdag de komende dagen op deze weerstations boven de 25 graden blijft, zal de regionale hittegolf aanhouden. Volgens de huidige verwachting lijkt dat in ieder geval de hele komende week het geval te blijven.

Landelijke hittegolf

Voor een landelijke hittegolf moet De Bilt voldoen aan de voorwaarden voor een hittegolf, maar daarvan is momenteel nog geen sprake. Toch bestaat de kans dat dit in de loop van de komende week gebeurt, aangezien de temperaturen hoog blijven. Het zou dan de 40e landelijke hittegolf zijn sinds 1901. De laatste landelijke hittegolf vond plaats van 11 tot en met 15 augustus vorig jaar.

Weten wat het weer vanavond gaat doen? Bekijk dan bovenstaande video.

Door Robert de Vries

Lees ook

Dit is waarom er na dagen van hitte ineens heftig noodweer is
Dit is waarom er na dagen van hitte ineens heftig noodweer is
Branden door blikseminslag, bomen op de weg en enorme hagel: zo verliep code oranje
Branden door blikseminslag, bomen op de weg en enorme hagel: zo verliep code oranje
Zinderend hete vrijdag noteert warmterecord
Zinderend hete vrijdag noteert warmterecord

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.