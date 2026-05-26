Tropische warmte: in deze regio is sprake van een hittegolf

Na het warme Pinksterweekend wordt het vandaag op veel plekken tropisch warm. In grote delen van het land loopt de temperatuur op naar 30 tot 33 graden. In Noord-Limburg is zelfs sprake van een regionale hittegolf. Daar zijn sinds vrijdag al vijf zomerse dagen gemeten, waarvan drie tropisch warm. Het is de eerste regionale hittegolf in mei sinds 1998.

Dinsdagavond koelt het af met een naar noord draaiende wind. Woensdag wordt het flink frisser, vooral in het noorden waar het op sommige plekken niet warmer wordt dan 15 graden. In het zuiden blijft het nog zomers warm met temperaturen tot 26 graden. Vanaf donderdag loopt het kwik weer iets op.

