Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Tropische warmte: in deze regio is sprake van een hittegolf

Weerbericht

Vandaag, 07:12

Link gekopieerd

Na het warme Pinksterweekend wordt het vandaag op veel plekken tropisch warm. In grote delen van het land loopt de temperatuur op naar 30 tot 33 graden. In Noord-Limburg is zelfs sprake van een regionale hittegolf. Daar zijn sinds vrijdag al vijf zomerse dagen gemeten, waarvan drie tropisch warm. Het is de eerste regionale hittegolf in mei sinds 1998.

Dinsdagavond koelt het af met een naar noord draaiende wind. Woensdag wordt het flink frisser, vooral in het noorden waar het op sommige plekken niet warmer wordt dan 15 graden. In het zuiden blijft het nog zomers warm met temperaturen tot 26 graden. Vanaf donderdag loopt het kwik weer iets op.

Benieuwd naar wat het weer precies gaat doen? Meteoroloog Dennis Wilt praat je in de bovenstaande video bij.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.