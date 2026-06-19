Zinderend hete vrijdag noteert warmterecord

Het is de komende uren zinderend heet in grote delen van het land en inmiddels is het landelijk al de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen. Om 14:20 uur steeg het kwik in het Limburgse Ell naar 34 graden. Daarmee werd het oude record uit het jaar 2000 verbroken, aldus onze meteoroloog Robert de Vries.

Toen liep de temperatuur op deze dag op tot 33,9 graden, ook in het Limburgse Ell. De komende uren kan het nog warmer en is er ook kans op flinke onweersbuien.

Hittekracht

De temperaturen kunnen de komende uren nog verder stijgen tot lokaal mogelijk zelfs 36 graden in het zuidoosten van het land. Daarbij is ook sprake van een hoge luchtvochtigheid, waardoor deze temperaturen nog veel warmer aanvoelen. Daarom heeft het KNMI voor grote delen van het land code geel afgegeven.

Eerder deze maand introduceerde het KNMI een nieuwe term: hittekracht. Dit is een index die laat zien hoe zwaar de hitte aanvoelt. Het gaat om een schaal van 0 tot 10, gebaseerd op een combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid, zonnestraling en wind. In het zuidoosten wordt de hittekracht de komende uren zelfs 9.

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Code oranje

Verder neemt in de loop van de middag en vanavond vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Dat kunnen lokaal forse exemplaren zijn, met kans op zware windstoten en hagel. In Limburg geldt code oranje. Er zullen echter ook plekken zijn waar het reuze meevalt.

Met uitzondering van het westen is er vrijwel overal potentie voor enkele zware buien. Reden genoeg om de weersverwachting goed in de gaten te houden, zeker bij buitenactiviteiten.

Voorlopig zeer warm

Van het warme weer zijn we voorlopig nog niet af. Ook in het weekend is het met gemiddeld 28 graden nog zeer warm. De hoogste temperaturen worden wel verwacht in het oosten en zuidoosten, waar het met 30 of 31 graden opnieuw tropisch warm kan worden. Vlak aan zee is het met ongeveer 23 graden een stuk aangenamer.

Zodra de temperatuur morgen in het zuidoosten de 30 graden bereikt, kunnen we spreken van een regionale hittegolf. Dat is dan al de tweede keer dit jaar.

Of het tot een landelijke hittegolf gaat komen is nog even afwachten. De laatste keer dat het gebeurde was vorig jaar van 11 tot en met 15 augustus.