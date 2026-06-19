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Code oranje in Limburg om zware onweersbuien, mogelijk later in meer provincies

Extreem weer

Vandaag, 12:30

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Voor de provincie Limburg geldt vrijdag vanaf 15.00 uur code oranje vanwege zware onweersbuien. Het KNMI meldt dat er plaatselijk kans is op overlast en schade door zware windstoten, hagel en veel regen in korte tijd.

In de middag en avond kunnen in het hele land onweersbuien ontstaan, met kans op hagel. Waar de zware onweersbuien gaan vallen, is volgens het KNMI nog moeilijk te zeggen. Het zuidoosten maakt de grootste kans. Daar zijn windstoten tot 90 kilometer per uur mogelijk en hagelstenen met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter.

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De temperatuur kan vrijdag in het zuidoosten plaatselijk oplopen tot 35 graden. Ook elders in het land is het heet, met temperaturen rond de 30 graden.

Voor de rest van het land geldt code geel, maar mogelijk geldt later vandaag ook voor meer provincies code oranje.

Het KNMI waarschuwt soms met weercodes, terwijl je uiteindelijk niets van dat gevaarlijke weer merkt. In de video leggen we je daar meer over uit:

Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?
2:39

Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

Door ANP

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