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Na de hitte vrijdag kans op zware onweersbuien met hagel en harde wind

Na de hitte vrijdag kans op zware onweersbuien met hagel en harde wind

Extreem weer

Vandaag, 06:19

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Naast de eerder afgegeven code geel vanwege de hitte, waarschuwt het KNMI ook voor mogelijke onweersbuien later op vrijdagmiddag. Die kunnen gepaard gaan met windstoten en hagel.

De hittewaarschuwing geldt nog altijd voor het hele land, met uitzondering van de Wadden. Ook is het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. In de tweede helft van de middag kunnen daarnaast forse onweersbuien ontstaan, aldus het KNMI. Dat is niet zeker, benadrukt het weerinstituut. "Maar als er onweersbuien ontstaan, kunnen die zwaar uitpakken." De buien kunnen dan gepaard gaan met zware windstoten en grote hagelstenen met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter.

Het zuiden van het land had in de nacht van donderdag op vrijdag al te maken met veel regen en harde wind.

Door ANP

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