Zon in het binnenland, mistig aan de kust: hoe kan dat?

De meeste Nederlanders genieten donderdag van zomerse temperaturen, maar aan de kust is dat een ander verhaal. Door hardnekkige mist blijft het daar een stuk koeler dan in het binnenland. Hoe kan het dat?

Meteoroloog Robert de Vries legt aan Hart van Nederland uit dat zeemist ontstaat als warme, vochtige lucht vanaf het land over het relatief koude zeewater trekt. De lucht koelt daardoor af, waardoor kleine waterdruppeltjes ontstaan die samen mist vormen. Komt de wind vanaf zee, dan kan die mist ook het strand bereiken. Daardoor kan het aan de kust zomaar een stuk kouder zijn dan landinwaarts.

Wil je zien hoe mistig het is aan de kust? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.