Sportevenementen afgelast of aangepast vanwege aanhoudende hitte

Meerdere sportevenementen zijn de komende dagen afgelast of aangepast vanwege de hitte. Sinds donderdagochtend is in het hele land het Nationaal Hitteplan van kracht en geldt code geel. Eerder was al bekend dat wegens de hitte onder meer de Vuurtorenloop in Hoek van Holland vrijdag niet doorgaat.

De TT City Run in Assen op zaterdag had in eerste instantie het programma ingekort, maar besloot donderdagmiddag om het hele evenement niet door te laten gaan. "Uiteindelijk moesten we constateren dat de risico's te groot werden", aldus projectleider Sharon Rodenburg.

In bovenstaande video zie je wat voor weer we de komende dagen kunnen verwachten.

De Klimaatmarathon van Running 4 Climate op de Utrechtse Heuvelrug heeft het programma van vrijdag flink aangepast om de verwachte hitte. De routes vanaf Driebergen-Rijsenburg en Hilversum zijn ingekort en de organisatie verwacht dat iedereen met gemak voor 10.00 uur 's ochtends binnen is.

Extra maatregelen

De organisatie van de internationale atletiekwedstrijd FBK Games, zondag in Hengelo, wijst vooral de ongeveer 8000 bezoekers erop extra te drinken en voldoende zonnebrand te smeren. Het hardloopevent de FBK Dubbele Mijl, dat donderdag gepland stond, is afgelast. Ook het fietsevenement Climate Classic op vrijdag is in overleg met het KNMI en de GGD aangepast.

De Inner Circle Run in Hendrik-Ido-Ambacht gaat donderdag vooralsnog door, maar er zijn wel extra maatregelen getroffen. Zo heeft de organisatie extra waterpunten geplaatst en richt de brandweer na de finish een zogenoemde 'nevelstraat' in, waar de lopers kunnen afkoelen.