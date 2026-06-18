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Ondanks warm weekend staan festivals eigen drank niet toe: 'Ook geen lege flesjes'

Evenementen

Vandaag, 15:45

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Er staat een warm weekend voor de deur met hoge temperaturen. Vrijdag wordt het opnieuw heet, waarbij in het zuidoosten lokaal mogelijk 36 graden kan worden. Ondanks deze tropische hitte staan veel festivals het niet toe om eigen drank, zoals een flesje water, mee te nemen. "Eigen drinken, lege flesjes, bidons, zakken, losse doppen of andere items meenemen is niet toegestaan", schrijft Feest in het Park bijvoorbeeld op Instagram.

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Ondanks het warme weer passen veel festivals hun beleid voor eigen drinken op het terrein niet aan. Feest in het Park plaatst wel extra stretchtenten voor meer schaduwplekken. Ook is de overkapping van de Schrobbelèr Karaoke Bar op het Tilburgse festival groter dan normaal. "Smeer je eigen goed in, neem een pet mee en doe luchtige kleding aan", adviseert de organisatie de bezoekers.

In bovenstaande video vertelt meteoroloog Robert de Vries wat voor weer we dit weekend kunnen verwachten.

Bij sommige festivals die dit weekend plaatsvinden, is het onduidelijk of bezoekers zelf een flesje water mee mogen nemen. Zo vraagt Echo's of Amsterdam bezoekers om goed voor zichzelf en elkaar te zorgen, maar meldt het op sociale media niks over drinkwater. Op de website van het festival wordt wel aangegeven dat het niet is toegestaan om eigen eten of drinken mee te nemen.

Pinkpop

Het Outlands Festival in het Brabantse Vierlingsbeek heeft een vernevelinstallatie om af te koelen. De organisatie van het festival noemt de vooruitzichten "fantastisch" en probeert met zonnebrand en schaduwplekken de bezoekers een "zo comfortabel mogelijk" weekend te bieden. Ook op deze website is te lezen dat bezoekers "geen eigen drank" mee mogen nemen.

Pinkpop vertelde eerder aan het ANP dat bezoekers vanwege de warmte een eigen waterflesje mee mogen nemen. Feest in het Park, Echo's of Amsterdam en Outlands Festival waren donderdag niet direct bereikbaar voor commentaar.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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