Deze maatregelen nemen grote evenementen vanwege de hitte

Veel hardloopevenementen hebben vanwege de hitte maatregelen genomen of zijn zelfs afgelast. Maar ook bezoekers van festivals, concerten en andere grote evenementen krijgen dit weekend te maken met zomerse temperaturen. Organisaties treffen daarom extra maatregelen, zoals gratis waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. In dit artikel zetten we de maatregelen bij de grootste evenementen voor je op een rij.

Vrijdag is er na de hitte kans op zware onweersbuien, maar de rest van het weekend en tot maandag is de zon weer volop van de partij. In het westen van het land kunnen we 25 tot 27 graden verwachten, maar in het oosten en zuidoosten wordt het opnieuw tropisch met 31 of 32 graden. Zodra het kwik in het zuidoosten boven de 30 graden komt, is de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit. Oppassen geblazen dus als je naar een van de onderstaande festivals gaat.

Toppers (Amsterdam)

De concertreeks van de Toppers is inmiddels begonnen met het thema 'The Summer is Magic'. Met de dresscode 'Miami Vice Summer Chic with a touch of Orange' komt luchtige zomerkleding goed van pas. Dat wordt door de concertorganisator ook aangeraden, net als waaiers die mee naar binnen mogen.

Een zacht flesje water zonder dop mag mee naar binnen. Dat kun je daar ook vullen bij de waterkranen bij de wc's. Zonnebrandcrème voor tijdens het wachten buiten wordt aangeraden. Tijdens het concert is het dak van het stadion gesloten.

Pinkpop (Landgraaf)

Een van de grootste festivals van het land dient zich dit jaar weer aan. Op het terrein staan onder meer gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen gecreëerd. Ook krijgen bezoekers het advies voldoende water te drinken en zich goed in te smeren. Het Rode Kruis is aanwezig en kan zorgen voor extra maatregelen. Denk aan ijs, koude handdoeken, koelboxen, sponzen, water, ventilatoren en extra schaduw. Vrijwilligers zijn te vinden op het festivalterrein en de drie campings.

Oerol (Terschelling)

Op een eiland is de temperatuur vaak anders. Daar hebben ze op Terschelling bij Oerol ook rekening mee gehouden. Er wordt zonnebrand uitgedeeld en er zijn gratis waterpunten beschikbaar. Ook zijn er zogeheten 'schaduwrijke oases' ingericht. Voorstellingen worden waar mogelijk verplaatst naar de schaduw. Tenten worden beter geventileerd. Het kan wel zijn dat een voorstelling door de warmte wordt afgelast als de organisatie dat nodig acht.

De Parade (Rotterdam)

Het rondreizende theaterfestival De Parade strijkt dit weekend neer in Rotterdam. De organisatie heeft een hitteprotocol ingesteld en er is voldoende water op het terrein te vinden. Ook zijn er meer parasols neergezet en is de ventilatie in de tenten verder verbeterd.

Vlaggetjesdag (Scheveningen)

Niet iedereen zal vrijdag en zaterdag alleen voor het strand naar Scheveningen komen. De start van het haringseizoen wordt ook ingeluid, traditiegetrouw met Vlaggetjesdag. En een evenement aan het strand betekent misschien wel extra goed smeren. Daarom is er zonnebrand te vinden bij de EHBO-post. Een flesje water mag je meenemen, maar er zijn ook genoeg horecagelegenheden aanwezig voor wat verkoeling.

Varend Corso Westland (Honselersdijk)

Van vrijdag tot en met zondag verwacht het Varend Corso Westland naar verwachting 300.000 bezoekers. Insmeren, voldoende drinken en een parasol meenemen worden aangeraden. Er is een livestream waarop te zien is waar het corso zich bevindt. "Je weet daardoor waar het vaart en kunt op het laatste moment de zon in gaan om te kijken", zegt een woordvoerder. Voor deelnemers zijn er grote hoeveelheden drinkwater beschikbaar. Ook zijn er emmers met water en doeken aanwezig. Goed insmeren en het dragen van een hoofddeksel worden eveneens aangeraden.

Festival Drakenboot (Apeldoorn)

Apeldoorn is het hele weekend het decor van Festival Drakenboot. Voor de hitte zijn voorbereidingen getroffen. Zo zijn er overkappingen geplaatst voor extra schaduw, is er 's middags een watersproeier aanwezig en kunnen bezoekers gratis drinkwater krijgen bij watertappunten.

Feest in het Park (Tilburg)

Dit weekend strijkt Feest in het Park neer in het Tilburgse Reeshofpark. Ook daar zijn extra schaduwplekken gecreëerd en is er gratis zonnebrand en drinkwater beschikbaar.