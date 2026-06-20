Dit is waarom er na dagen van hitte ineens heftig noodweer is

Enorme hagelstenen en ontzettend veel lichtflitsen en bliksem. Het ging los vrijdag op zaterdagnacht tijdens de storm. Code oranje werd afgegeven en delen van het land kregen de volle laag. Een iemand overlijdt zelfs door de gevolgen van de storm. Maar waarom was het noodweer zo heftig? Onze meteoroloog Robert de Vries legt het je uit.

"De lucht zat boordevol energie. Dat had te maken met de temperatuur, die kon in grote delen van het land oplopen tot boven de 30 graden, lokaal zelfs 35 graden", zegt Robert de Vries. Daarbij was de luchtvochtigheid ook heel hoog. Het bleef heel lang de vraag waar de zwaarste buien uiteindelijk gingen vallen, want de weermodellen het er veel moeite mee.

Uiteindelijk kreeg het westen, midden, oosten en noorden van het land de volle laag. Soms werden er windstoten gemeten van 110 km/u of nog wat meer. De hoge bliksemactiviteit viel vooral op, maar dat kon doordat de lucht tot de nok toe gevoed was met energie na een zeer warme dag.