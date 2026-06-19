Code oranje in heel het zuiden van Nederland

Niet alleen in Limburg, ook in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland is vrijdag het weeralarm code oranje afgegeven. 'Vanavond kunnen plaatselijk forse onweersbuien ontstaan', schrijft het KNMI vrijdagavond. 'Hiervoor geldt in het zuiden van het land code oranje, voor de rest van Nederland geldt code geel.'

Plaatselijk is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien weer af, aldus het KNMI.

Het weerbericht van vrijdag 19 juni:

1:20 Weerbericht vrijdag 19 juni 2026