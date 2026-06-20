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Vrouw (25) overleden nadat boom op auto komt Coevorden

Ongeluk

Vandaag, 08:57

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De zwaargewonde vrouw die een boom op haar auto kreeg in 't Haantje in Drenthe, is overleden aan haar verwondingen. Dat meldt de politie zojuist op X. Het gaat om een vrouw van 25 jaar oud uit het Friese Joure. Volgens de politie is de vrouw ter plaatse overleden en mocht hulp niet meer baten.

Rond 00.15 reed de vrouw in 't Haantje, in de gemeente Coevorden, toen een boom overdwars op de weg kwam en op haar auto terecht kwam. De politie meldde vlak erna al dat zij ernstig gewond is geraakt.

Bekijk bovenstaande video om te zien hoe code oranje tekeer ging.

Door Redactie Hart van Nederland

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