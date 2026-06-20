Branden door blikseminslag, bomen op de weg en enorme hagel: zo verliep code oranje

Het KNMI heeft code oranje rond 01.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag beëindigd. De weerwaarschuwing gold in een groot deel van het land vanwege zware onweersbuien. In de ochtend wordt overal de schade opgenomen. Omgevallen bomen en blikseminslag hebben voor veel problemen gezorgd.

De Veiligheidsdiensten in het land hebben het er maar druk mee gehad. Voorafgaand aan de storm was al grootschalig opgeschaald op de meldkamer, dus ze waren voorbereid. Alleen al in de regio Twente kwamen er zo'n 170 meldingen binnen door het noodweer. Ondanks dat hadden de hulpdiensten alles onder controle en was de avond en nacht beheersbaar.

Bomen op de weg

De storm zorgde ook voor veel schade. Zo was er in 't Haantje in Drenthe een persoon zeer zwaargewond geraakt door een ongeval. Een boom viel op overdwars op de weg en kwam zo op de auto terecht. De persoon is uiteindelijk aan haar verwondingen overleden.

Vrouw (25) overleden nadat boom op auto komt Coevorden Vrouw (25) overleden nadat boom op auto komt Coevorden

Ook op andere plekken in het land vielen er bomen op de weg zoals in het Groningse Veendam en Muntendam. Dat veroorzaakte op een aantal plekken gaslekkages en schade aan woningen, aldus de veiligheidsregio Groningen. Veiligheidsregio's in het land zijn nog druk bezig om al het puin op te ruimen.

Tekst gaat door onder de foto's, schade in Noordoostpolder en Molenschot:

Bron: SPS Media

Bron: SQ Vision

Als gevolg van de stormschade rijden er zaterdagochtend op een aantal trajecten minder treinen door takken en bomen op het spoor. Tussen Geldermalsen en Den Bosch is de bovenleiding kapotgegaan. Er rijden ook geen treinen tussen Hoogeveen en Beilen in Drenthe, nadat daar een boom op het spoor was terechtgekomen. Dat is ook gebeurd tussen Zuidbroek en Veendam in de provincie Groningen, daar rijden minder treinen.

Blikseminslag

De bliksem sloeg ook op meerdere plekken in waardoor er brand ontstond. In het Groningse Leek brak er daardoor een grote brand uit. Volgens een lokale persfotograaf ontstond deze als gevolg van de bliksem. Ook in het Noord-Hollandse Breezand woedde brand in het dak van een woning. Onduidelijk is of de storm daarmee te maken had.

Het festivalterrein van Julianapop, dat zaterdag plaatsvindt in het Noord-Hollandse Julianadorp, is door de storm flink beschadigd, meldt de organisatie op sociale media. Volgens lokale media is een van de podia omgewaaid. Het is nog niet duidelijk of het festival door kan gaan. De 5000 kaartjes voor Julianapop waren volgens het Noord-Hollands Dagblad eerder dit jaar binnen tien minuten uitverkocht.