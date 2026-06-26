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Zaterdag opnieuw code rood in vier provincies vanwege hittegolf: lokaal 40 graden

Extreem weer

Vandaag, 14:37

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Het is vrijdag flink zweten in Nederland. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de extreme hitte. Alleen in het noorden en in Zeeland is het iets minder zwaar met code oranje. In het Waddengebied geldt code geel.

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Ook zaterdag blijft de hitte gevaarlijk in grote delen van het land. Dan geldt code rood tot 21.00 uur in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In de rest van Nederland blijft code oranje van kracht, met uitzondering van de Waddeneilanden.

Benauwde hitte

De combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zorgt voor een drukkend en benauwd gevoel. De hittekracht loopt zaterdagmiddag op tot 9 à 10, wat als zeer zwaar wordt ervaren.

Gezondheidsklachten liggen op de loer, zoals uitdroging, oververhitting en in ernstige gevallen een hitteberoerte. Het RIVM heeft daarom het Nationaal Hitteplan geactiveerd, dat zeker tot en met zaterdag van kracht blijft.

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40 graden

Vrijdag wordt het op veel plekken snikheet. In het noorden en westen stijgt het kwik naar 33 tot 36 graden. Landinwaarts kan het 36 tot 39 graden worden, en plaatselijk zelfs richting de 40 graden.

In de kustgebieden zorgt een wind vanaf zee later op de dag voor enige verkoeling, maar die is slechts tijdelijk. Ook zaterdag blijft het heet met temperaturen tussen de 33 en 36 graden.

Niet alleen overdag is het zwaar, ook 's nachts koelt het nauwelijks af. In veel regio's blijven de temperaturen steken tussen de 20 en 23 graden. In steden kan het zelfs 23 tot 25 graden blijven: echte tropennachten dus.

Onweer

Alsof dat nog niet genoeg is, volgt er ook onweer. Zaterdagavond kunnen in het zuidoosten al stevige buien ontstaan met kans op windstoten, hagel en veel regen. Hiervoor geldt code geel.

Later op zaterdagavond geldt die waarschuwing voor het hele land. Dan kunnen zware onweersbuien zorgen voor flinke overlast, met mogelijk grote hagelstenen, zware windstoten en wateroverlast.

Door Redactie Hart van Nederland

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