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Veel mensen zweren erbij: werken sneeuwvideo's echt verkoelend?

Extreem weer

Vandaag, 13:48

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Sneeuwvideo's en winterse beelden midden in de zomer: volgens veel mensen werkt dat verkoelend tijdens de hitte. Maar is dat echt zo, en hoe zit dat dan precies?

TikTok-influencer Akaluuk plaatste afgelopen week een video vanuit de sneeuw op sociale media. Die video had hij al in januari gemaakt, toen het flink had gesneeuwd. In die video zegt hij: "Jongens, niet vergeten dat het in januari sneeuwde. Ik weet niet wanneer ik dit ga posten. Waarschijnlijk ergens in de zomer, denk ik."

De sneeuwvideo van TikTok-influencer Akaluuk is in de video bovenaan het artikel te zien.

De video ging viraal en in de reacties geven veel mensen aan dat de beelden een verkoelend effect geven. Zo schrijven mensen in de reacties: "Dit werkt", "Dit heb ik even nodig" en "Geef me wat sneeuw, ik sterf van de hitte".

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Echt verkoelend?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het kijken naar verkoelende beelden daadwerkelijk effect heeft op het lichaam. "Dit is geen placebo-effect", legt cognitief neurowetenschapper Lotte Talsma uit aan Hart van Nederland. "Maar je lichaam koelt er niet echt van af. We leiden ons brein als het ware om de tuin: de verkoelende omgeving die de beelden suggereren, bestaat niet echt om je heen."

Volgens Talsma komt dat doordat ons brein duizenden jaren is geëvolueerd in een wereld waarin het zien van sneeuw en ijs meestal ook écht betekende dat de temperatuur daalde. Die koppeling zit diep verankerd in ons brein en we hebben nog geen manier ontwikkeld om die los te koppelen van levensechte beelden op een scherm, aldus Talsma.

Risico's

Tegelijk benadrukt de cognitief neurowetenschapper hoe belangrijk het is om je daarvan bewust te blijven. "De filmpjes werken echt, maar blijf je realiseren wat er gebeurt. Je lichaam koelt niet daadwerkelijk af, dus zorg ook voor echte verkoeling. De hitte om je heen verdwijnt niet omdat je er mentaal even aan ontsnapt via een filmpje in de sneeuw."

Door Redactie Hart van Nederland

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