Systemen TU Eindhoven werken weer na cyberaanval, universiteit tevreden

Een deel van de computersystemen van de TU Eindhoven (TU/e) werken weer naar behoren nadat deze vorige week werden getroffen door een cyberaanval. Studenten ondervinden "geen noemenswaardige hinder" meer, de universiteit zegt opgelucht te zijn.

In de video bovenaan krijg je vijf tips om je te beschermen tegen hackers.

Na de aanval op 12 januari haalde de universiteit zelf de systemen offline omdat er verdachte activiteiten werden gesignaleerd. Daardoor lag ook de wifi eruit en konden tentamens niet doorgaan, die zijn verschoven naar een latere datum. Het gebouw bleef wel toegankelijk voor de studenten en medewerkers.

Nog niet alles is opgestart. Zo werkt bijvoorbeeld het parkeersysteem nog niet. Bij de hackpoging is voor zover bekend geen gevoelige informatie buitgemaakt. Er is nog een onderzoek gaande naar de cyberaanval, over daders is nog niets bekend.

ANP