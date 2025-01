Cyberaanval TU Eindhoven nog niet opgelost, ook dinsdag geen colleges

De TU Eindhoven zal ook dinsdag geen colleges geven. De onderwijsinstelling is in het weekeinde getroffen door een cyberaanval. Daardoor waren de colleges van maandag ook al geschrapt. Doordat het netwerk offline is, kunnen studenten en medewerkers van de technische universiteit "geen gebruikmaken van netwerkgebonden voorzieningen, zoals e-mail, wifi, Canvas en Teams", meldt de universiteit in een verklaring.

In de video bovenaan krijg je vijf tips om je te beschermen tegen hackers.

De technische universiteit is naar eigen zeggen druk bezig het netwerk weer beschikbaar te maken, maar dit werk is maandag nog niet afgerond. "We werken planmatig met man en macht om het netwerk van de TU/e weer veilig te krijgen en uiteindelijk met de grootste zorgvuldigheid weer stapsgewijs online te kunnen brengen", zegt vicevoorzitter Patrick Groothuis in een verklaring.

Hackers

De TU zegt "verschillende scenario's" uit te werken voor de colleges. De tentamenperiode van studenten begint volgende week. Voor deze week staan alleen wat inhaalactiviteiten en tentamenvoorbereidingen gepland. De gebouwen en campus van de TU blijven wel toegankelijk. Volgens de universiteit zijn er geen aanwijzingen dat de aanvallers gegevens hebben gestolen. "Ook is er geen contact met de hackers en het is nog onbekend wie de hackers zijn."

Hart van Nederland/ANP