Schadelijke software die gegevens steelt uit de lucht gehaald

Een netwerk waarmee cybercriminelen verschillende gegevens van mensen buit konden maken is uit de lucht gehaald. Dit gebeurde tijdens een internationale politieactie. De bende, die wereldwijd miljoenen slachtoffers heeft gemaakt, gebruikte schadelijke software om persoonlijke gegevens te stelen. In de Verenigde Staten is een persoon aangehouden in deze zaak. De kanalen die de criminelen gebruikten om te communiceren zijn ook gestopt.

Bij laptops of computers die waren geïnfecteerd met de schadelijke software (RedLine of META) konden criminelen informatie ontfutselen van onwetende gebruikers. Zo werden inloggegevens, wachtwoorden en persoonlijke informatie, zoals adressen en telefoonnummers, buit gemaakt. Daarnaast werd er ook informatie verzameld over bankrekeningen. Deze gegevens konden vervolgens worden gebruikt voor fraude. De gegevens konden ook doorverkocht worden aan andere criminelen.

Volgens de politie kwam de operatie op gang na een tip van het cyberbeveiligingsbedrijf ESET, dat ontdekte dat de hackers servers in Nederland gebruikten om hun software te verspreiden. De servers zijn inmiddels door de Nederlandse politie offline gehaald en in beslag genomen.

Flink netwerk

De omvang van de operatie is gigantisch. Eurojust, de Europese justitieorganisatie, meldt dat wereldwijd miljoenen mensen het slachtoffer zijn geworden van deze malware. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie bestempelt RedLine en META als “één van de grootste malware-varianten ter wereld”.

Naast Nederland, België en de Verenigde Staten werkten ook Groot-Brittannië, Portugal en Australië mee aan de actie. Het neerhalen van het netwerk wordt gezien als een grote stap in de strijd tegen internationale cybercriminaliteit.

ANP