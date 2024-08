Vitesse kan opgelucht ademhalen: KVNB keurt proflicentie goed

Vitesse kan opgelucht ademhalen: de KNVB heeft de proflicentie voor het komende voetbalseizoen goedgekeurd. Op de Korenmarkt in het centrum van Arnhem vieren fans van Vitesse dat hun club kan blijven bestaan. Zaterdag werd aan het begin van de avond duidelijk dat Vitesse alsnog een proflicentie voor het nieuwe seizoen krijgt.

Volgend jaar wordt er gewoon gevoetbald in Arnhem, bevestigde Coley Parry van de Common Group. "Uit respect voor de club, de supporters, het team, de sponsoren en de stad Arnhem, hoeven we niet te aarzelen over deze handtekening."

Financiële problemen

Eerder deze zomer dreigde de club zonder licentie te raken vanwege financiële problemen en onzekerheden rond de nieuwe eigenaar. Na verschillende gesprekken en het indienen van aanvullende documenten wist Vitesse aan bijna alle eisen te voldoen. De definitieve goedkeuring hing echter af van een wijziging in de overeenkomst met de Common Group, wat inmiddels succesvol is afgerond.

Met de licentie op zak start Vitesse op vrijdag 9 augustus in de Keuken Kampioen Divisie tegen Telstar. Het behoud van de licentie betekent dat de club zich nu volledig kan richten op het nieuwe seizoen en de sportieve uitdagingen die voor hen liggen.

ANP