Burgemeester Arnhem went zich tot KNVB: 'Vitesse heeft een nieuwe kans nodig'

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft de KNVB in een emotionele open brief gevraagd om Vitesse te helpen. De Arnhemmers dreigen vanwege financieel wanbeleid hun proflicentie te verliezen, maar door de komst van een nieuwe geldschieter lijkt het noodlot te zijn gekeerd, maar het verstrekken van de licentie ligt nog steeds bij de bond

"Vitesse heeft een nieuwe kans nodig" schrijft Marcouch naar de KNVB. "We staan aan de rand van de afgrond. Als we daar in vallen dan is het allemaal voorbij. Als we de licentie krijgen om komend seizoen weer mee te doen, dan bouwen we de club weer op. Nuchter en dichtbij. Correct en sluitend."

Redder in nood

De afgelopen maanden was het billenknijpen voor iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt. Na een zenuwslopende onderhandelingssituatie tussen eigenaar Coley Parry en koper Guus Franke leek er licht aan het eind van de tunnel, maar de KNVB heeft nog geen besluit genomen over het verstrekken van de licentie.

Marcouch spreekt in de brief zijn hoop uit over de medewerking van de KNVB, nadat Vitesse afgelopen vrijdag opnieuw uitstel kreeg om de proflicentie veilig te stellen. "Vitesse is bijna thuis. Voor de eerstvolgende meters is uw welwillende medewerking onmisbaar. Arnhem hoopt op u"