Onzekere toekomst voor mascotte Vitesse: heeft zeearend Hertog zijn laatste vlucht al gevlogen?

Na ruim 18 jaar en komt er mogelijk een eind aan de vlucht van zeearend Hertog: de mascotte van Vitesse. Bij een faillissement van de voetbalclub zullen niet alleen de spelers niet meer het veld in de Gelredome hoeven te betreden, ook het symbool van de club hoeft zijn vleugels niet meer uit te slaan over het gras. “Dan wordt hij werkloos”, vertelt eigenaar Gerard tegen Hart van Nederland.

Zeearend Hertog maakte zijn eerste vlucht in de Gelredome op zondag 31 januari 2010 bij aanvang van de wedstrijd Vitesse - PSV. Sinds die dag vliegt de arend iedere thuiswedstrijd van Vitesse een ronde door het voetbalstadion.

Gerard: “Voormalig technisch directeur Mark van Hintum vroeg aan mij of de zeearend een ronde zou kunnen vliegen. Vitesse heeft een arend als symbool en ook is de vogel opgenomen in het stadswapen. We hadden geen idee of de arend dit kon en wilde. In de weken naar de wedstrijd toe hebben we veel geoefend. Het ging hartstikke goed en we zijn eigenlijk nooit meer weggegaan.”

Kalkoekenpoot

Samen met zijn vrouw hoort Gerard en zijn zeearend Hertog bij het interieur van de Gelderse voetbalploeg. “Mijn vrouw laat de zeearend los. Vervolgens maakt Hertog een ronde en vliegt hij alle tribunes langs. Vervolgens komt Hertog weer terug bij mij. Ik heb een speciale handschoen aan en wacht Hertog op met een kalkoenenpoot. Een groot stuk vlees: daar is hij dol op. En het publiek op Hertog. Het hoort bij een thuiswedstrijd van Vitesse.”

“Voorheen had ik niet zoveel met voetbal. Ik kwam nooit in het stadion. Sinds dat Hertog vliegt in het Vitesse-stadion ben ik van de club en voetbal gaan houden. Ik volg het op de voet.”

Te vaak

Hoe vaak zeearend Hertog over het veld van stadion Gelredome heeft gevlogen weet baasje Gerard niet. “Te vaak om bij te houden, maar zeker honderden keren. Als Vitesse stopt met bestaan, dan is Hertog werkloos. Ook zal het wennen zijn voor hem. Na al die jaren is hij toch gewend geraakt aan de Gelredome. Geen idee hoe dit voor hem gaat uitpakken.”