Vitesse gaat akkoord met overname door miljonair Guus Franke

Ook Vitesse is akkoord met een overname door zakenman Guus Franke. Directeur Edwin Reijntjes is er nu van overtuigd dat de club gezond genoeg is om het volledige komende seizoen in de Keuken Kampioen Divisie uit te kunnen spelen.

En dat komt doordat miljonair Franke heeft gezegd het ontbrekende geld in de begroting voor komend seizoen in te leggen. Het is nu aan de beroepscommissie van de KNVB om daar uitsluitsel over te geven, nadat de licentie vorige week aanvankelijk werd ingetrokken.

Vitesse hoorde vorige week na veel uitstel dat de licentiecommissie van de KNVB niet akkoord ging met de begroting voor komend seizoen omdat er nog te veel geld miste. Daardoor zou de gedegradeerde club vanaf augustus in principe niet meer kunnen uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie.

ANP