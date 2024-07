KNVB trekt proflicentie Vitesse nu echt in, club gaat in hoger beroep

De onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB trekt de licentie van voetbalclub Vitesse per 9 juli in. Dit is maandag aan de club meegedeeld, valt te lezen op de website van de bond.

Het ontbreken van een bankrekening, het ontbreken van een controlerend accountant en het gegeven dat geen sluitende begroting kon worden aangeleverd, maken het onmogelijk om de licentie van Vitesse te laten voortbestaan voor het komende seizoen, aldus de commissie.

Miljoenenschuld

Vitesse kampt met een schuld van ongeveer 19 miljoen euro. De club had tot maandag 24 juni de tijd om de vereiste stukken aan te bieden aan de licentiecommissie. De afgelopen maanden is er door de licentiecommissie meerdere keren uitstel gegeven aan de club om alsnog te kunnen voldoen aan de geldende eisen voor een licentie.

Op 30 april kreeg de club al te horen dat als de omstandigheden bij Vitesse niet snel zouden veranderen de licentie voor het nieuwe seizoen niet verleend kon worden.

Mogelijk nieuwe aandeelhouder

Langer uitstel is onmogelijk vanwege de naderende start van het nieuwe voetbalseizoen, meldt de commissie. Ondanks de recente berichten in de media dat er een mogelijke nieuwe aandeelhouder is. "Er is door Vitesse beperkt documentatie aangeleverd bij de licentiecommissie, maar die bleek onvoldoende", aldus de commissie.

De club verging het sportief evenmin goed. Bij een tussentijds vonnis kregen de Arnhemmers 18 punten aftrek en was degradatie uit de Eredivisie een feit. Trainer John van den Brom was aangetrokken om de club te leiden in de Keuken Kampioen Divisie.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Coley Parry

Tegelijkertijd melden de Arnhemmers op de website van de club dat ze van schuldeiser Coley Parry af zijn. De beoogde overnamekandidaat Guus Franke zou op hoofdlijnen een akkoord hebben bereikt met de Amerikaan over de schuld van 14 miljoen euro.

Wie is Vitesse-schuldeiser Coley Parry? De 39-jarige Amerikaan Coley Parry werd geboren in Chicago en woont inmiddels in Londen, waar hij ook een kantoor van zijn bedrijf Common Group heeft. Hij heeft in New York een imperium opgebouwd met investeringen in gezondheidszorg, een databedrijf en startende ondernemingen. Eerder dit jaar leek Parry de nieuwe eigenaar van de Arnhemmers te worden, maar de KNVB stak daar een stokje voor. Parry heeft destijds niet kunnen aantonen waar zijn fondsen vandaan komen, wat zijn eigen vermogen is en wie de investeerders van de Common Group zijn, wat de KNVB bracht tot de beslissing de overname te blokkeren. In februari heeft de onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal de overname van Vitesse door de Amerikaanse investeringsgroep Common Group van Parry definitief afgewezen. Parry heeft momenteel een lening van 14,3 miljoen euro uitstaan bij de club. De kandidaat-kopers stellen als voorwaarden aan een overname van de Arnhemse club dat die som van tafel gaat of minder zal bedragen. De investeerders willen wél de toekomst van de club in, maar niet 'het verleden financieren'. Parry eist al zijn geld terug.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland / ANP