Vitesse krijgt extra tijd van KNVB om proflicentie veilig te stellen

Vitesse krijgt opnieuw uitstel om de proflicentie voor het volgende seizoen te waarborgen. Hoewel de beroepscommissie van de KNVB deze week een beslissing zou nemen over de toekomst van de club, is onder meer de begroting nog niet in orde. De commissie verleent echter uitstel vanwege "de positieve ontwikkelingen binnen de club in de afgelopen periode", zo staat in een verklaring.

De "positieve ontwikkelingen" verwijzen naar de komst van Guus Franke als geldschieter. De multimiljonair en Vitesse-fan biedt een oplossing voor de miljoenenschuld van de Arnhemse club en is bereid de begroting sluitend te maken. De deal hierover werd echter pas vlak voor de deadline van de beroepscommissie op 1 juli gesloten, waardoor Vitesse niet in staat was alle benodigde documenten op tijd aan te leveren.

Drie eisen

"Om een licentie te krijgen moet Vitesse beschikken over een bank, een accountant en daarnaast moet een sluitende begroting worden voorgelegd. Aan deze drie eisen, die in een eerder stadium al werden opgelegd door de licentiecommissie, voldoet de club nog niet", aldus de verklaring van de beroepscommissie.

Vorige maand besloot de licentiecommissie de licentie van Vitesse in te trekken omdat de club niet voldeed aan de drie vereisten. Vitesse ging hiertegen in beroep om tijd te winnen, waardoor het intrekken van de licentie werd opgeschort en de zaak bij de beroepscommissie terechtkwam. De commissie behandelde de zaak woensdag achter gesloten deuren, maar heeft nog geen definitief besluit genomen.

De beroepscommissie streeft ernaar uiterlijk 22 juli een besluit te nemen.