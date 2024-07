Investeerder geeft Vitesse tóch niet op: 'Deal met schuldeiser rond'

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft investeerder Guus Franke zich niet teruggetrokken in zijn poging Vitesse van de financiële ondergang te redden. Sterker nog, in gesprek met Omroep Gelderland zou hij hebben bevestigd dat er een definitieve deal is met de Amerikaanse schuldeiser, Coley Parry.

Vitesse verkeert al langer in financiële problemen. Mede daardoor werd eind vorige maand duidelijk dat de proflicentie voor het komende seizoen wordt ingetrokken. Vitesse gaat tegen die beslissing in beroep.

Deadline middernacht

Maar voor het zover is, moet ook de horde van de financiën worden genomen. De tijd daarvoor begint te dringen, voor middernacht moet aan de betalingsverplichtingen zijn voldaan om een faillissement af te wenden. Vitesse-directeur Edwin Reijntjes heeft nog alle vertrouwen op een goede afloop voor de club. Ook hij spreekt eerdere berichten tegen dat investeerder Guus Franke zich zou hebben teruggetrokken. "We zijn nog volop in gesprek."

Vitesse reageerde eerder op de maandag wel op het vermeende terugtrekken van Franke. "Wij kregen van alle kanten te horen dat het geklapt zou zijn, dan reageren wij daarop", aldus Reijntjes. Honderden supporters zijn naar het trainingscomplex op Papendal gekomen om hun steun te betuigen aan de club.