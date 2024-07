Overnamekandidaat noodlijdend Vitesse haakt vlak voor deadline af

Het bijna failliete Vitesse ziet ook nagenoeg de laatste kans op een overname verdwijnen. Ondernemer Guus Franke, die zich vorige maand op het laatste moment meldde voor een overname, is afgehaakt. Dat bevestigt algemeen directeur Edwin Reijntjes na berichtgeving van De Telegraaf.

De reden voor het afhaken van Franke is volgens Vitesse dat de deal tussen miljonair Franke en Coley Parry, de Amerikaan achter de eerder mislukte overname van Vitesse, toch is mislukt. Vorige week was Reijntjes nog hoopvol omdat er sprake was van een akkoord tussen de twee zakenmannen over het overnemen van de miljoenenschuld.

Stukgelopen

"Het is vandaag alsnog stukgelopen tussen Guus Franke en Coley Parry", stelt directeur Reijntjes in een verklaring van Vitesse. "De reden hiervan is ons onbekend. Vitesse werkt tot vanavond 23.59 uur met man en macht aan een alternatief scenario. Gezien de deadline wil ik een ieder vragen om de rust nog even te bewaren. Wij hebben alle aandacht nodig om het tij te keren. Wij geven niet op!"

Voor middernacht

Vitesse hoorde vorige week na veel uitstel dat de licentiecommissie van de KNVB niet akkoord gaat met de begroting voor komend seizoen omdat er nog te veel geld mist. Daardoor kan de gedegradeerde club vanaf augustus in principe niet uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie, maar tegen die beslissing is de club in beroep gegaan. Voor middernacht moet Vitesse zijn plannen aanleveren bij de beroepscommissie.

Met het geld van miljonair Franke wilde Vitesse de begroting toch sluitend maken en daarmee de licentie terugwinnen. Hoe de club dat nu van plan is te doen, is onduidelijk.

Het geld van Franke was ook nodig om op korte termijn de rekeningen van de club te voldoen. Reijntjes zei vorige week dat dit mogelijk deze week al niet meer lukt. Daardoor dreigt een faillissementsaanvraag.

ANP