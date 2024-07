Faillissement dreigt voor Vitesse, nog maar geld voor anderhalve week

Vitesse heeft nog voor ongeveer anderhalve week geld op de bankrekening. Daarna kunnen alle salarissen en andere rekeningen niet meer worden betaald.

Algemeen directeur Edwin Reijntjes is voor een snelle oplossing druk in overleg met de beoogde nieuwe eigenaar Guus Franke, maar houdt er ook rekening mee dat de club een faillissement moet aanvragen. Dat zei Reijntjes op een persconferentie.

Vitesse verkeert al langer in financiële problemen. Mede daardoor werd dinsdag duidelijk dat de proflicentie voor het komende seizoen wordt ingetrokken. Vitesse gaat tegen die beslissing in beroep.

Kans op behouden licentie

Multimiljonair Franke is volgens Reijntjes al akkoord met Coley Parry, de Amerikaan achter de eerder mislukte overname van Vitesse, over het al dan niet gedeeltelijk overnemen van de schuldenlast.

De komende weken moet blijken of Franke en Vitesse het eens kunnen worden over een overname van de club. Dat is nodig om volgende maand bij de beroepscommissie kans te maken de licentie toch te kunnen behouden.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

De tijd als grootste struikelblok

Reijntjes noemt tijd als belangrijkste struikelblok in het bereiken van een deal met Franke, Vitesse-fan en eigenaar van investeringsmaatschappij Axiom Partners. "We zijn goed in gesprek, ook over actuele situaties als de liquiditeitsproblemen. Maar ik weet niet hoe snel we een deal kunnen sluiten. Guus Franke heeft mij wel meerdere malen verzekerd dat hij er vertrouwen in heeft."

Vitesse dacht eerder met Parry al een redder te hebben gevonden, maar de licentiecommissie kon niet voldoende achterhalen waar zijn geld vandaan kwam en zette in februari een streep door de overname. Reijntjes weet nog niet of Franke wel aan de voorwaarden voldoet. Ook dat is iets wat de komende weken nog uitgezocht moet worden.

ANP