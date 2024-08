Met deze laatste handtekening lijkt proflicentie Vitesse nu écht gered

Zou het dan echt? Komt er een einde aan dit langslepende voetbaldrama? Als het aan Vitesse en Common Group ligt, wel. Vrijdagavond maakten de twee partijen bekend via sociale media dat de laatste handtekening is gezet. Hiermee lijkt de club nu écht hun proflicentie te behouden.

Het is al een aantal dagen peentjes zweten voor de supporters van Vitesse. De club dreigt zijn proflicentie te verliezen voor komend voetbalseizoen. De beroepscommissie licentiezaken van de KNVB heeft nog vragen over één onderdeel van de documenten die de club heeft aangeleverd. Het gaat om een wijziging in de overeenkomst met de Common Group, de partij die de aandelen van de Arnhemse club overneemt.

In the pocket

Die wijziging is nu definitief als we de Common Group op sociale media mogen geloven. Zij plaatsen namelijk een statement met de tekst "Er zal gevoetbald worden in Arnhem dit jaar".

In het statement staat dat Coley Parry, die de baas is van Common Group, vrijdag is benaderd door Vitesse met de vraag of hij de openstaande miljoenenschuld pas na het seizoen 2024-2025 wil innen. "Uit respect voor de club, de supporters en de stad Arnhem, aarzelen we niet om hier onze handtekening onder te zetten", schrijft Common Group op X.

Deze laatste handtekening is volgens Common Group het laatste onderdeel dat de KNVB nog mist om de proflicentie voor komend seizoen veilig te stellen. Vitesse bevestigt op X dat het zetten van de handtekening ervoor zorgt dat er nu niets meer in de weg zit tussen hen en de licentie. "Het is alleen nog wachten op officieel bericht vanuit Zeist. Tot vrijdag, Vitessenaren!"

ANP / Hart van Nederland