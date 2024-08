Vitesse krijgt zaterdag verlossende woord van KNVB over behouden proflicentie

De supporters van Vitesse zitten nog steeds in spanning te wachten op een uitslag of de club hun proflicentie mag behouden. Eerst zou de uitslag donderdag komen, toen werd het vrijdag en nu zal het verlossende woord zaterdag komen. Dan geeft de KNVB meer duidelijkheid aan Vitesse over de toekomst van de club in het betaald voetbal.

Over één onderdeel van de documenten die de club heeft aangeleverd heeft de beroepscommissie licentiezaken van de KNVB nog vragen. Het gaat hierbij om een wijziging in de overeenkomst met de Common Group, de partij die de aandelen van de Arnhemse club overneemt.

Verhelderend gesprek

Vitesse vecht al enige tijd voor haar bestaan en wacht op meer duidelijkheid van de KNVB over hun proflicentie. Als Vitesse niet snel aan de voorwaarden voldoet zal deze afgenomen worden. "Vanochtend heeft de beroepscommissie licentiezaken van de KNVB een verhelderend gesprek gevoerd met Vitesse en de licentiecommissie van de KNVB. Daarbij zijn de stukken besproken die Vitesse op 31 juli heeft aangeleverd", staat in de verklaring van de beroepscommissie.

De beroepscommissie geeft Vitesse nu tot zaterdag 3 augustus 12.00 uur om schriftelijke duidelijkheid te geven op één onderdeel van de aangeleverde documenten. Daarna komen ze met een definitief besluit.

ANP