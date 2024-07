Stelletje breekt in bij voetbalkantine om te frituren en te vernielen

Een man (32) en vrouw (35) uit Udenhout zijn vrijdag opgepakt voor het inbreken bij een hockeyclub en voetbalvereniging. In de kantine frituurde het stel snacks en at die op. Maar ze richtten ook vernielingen aan en stalen spullen, meldt Omroep Brabant.

De twee sloegen toe bij hockeyclub MHC Udenhout en voetbalvereniging SvSSS in Udenhout, beiden aan de Sportlaan. Bij Omroep Brabant vertelt voorzitter Erwin van Kekem van MHC Udenhout over de schade: “Deuren waren ontwricht en ramen stuk. Binnen was ook veel kapot gegooid. Er zijn ook spullen gestolen, waaronder het kassasysteem."

De man en vrouw zouden veel eten gefrituurd en opgegeten hebben.