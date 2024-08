Spanning om toekomst Vitesse wordt hartpatiënt Fred bijna te veel

Het is al de zoveelste keer 'D-day' geweest, maar vrijdag moet er dan eindelijk duidelijkheid komen over het lot van Vitesse. De KNVB zou eigenlijk donderdag een knoop doorhakken over de licentie, maar er zijn nog vragen over de begroting die de Arnhemmers hebben ingeleverd.

En als je Vitesse een warm hart toedraagt, krijg je bij ieder uitstel een hartverzakking. In het geval van Fred Kasteel kan je dat bijna letterlijk opvatten. "Vorige week een nieuwe hartklep gekregen, maar met al die spanningen, wil dat niet", vertelt hij aan Hart van Nederland.

