Besluit proflicentie voor Vitesse opnieuw uitgesteld

De onafhankelijke beroepscommissie licentiezaken van de KNVB neemt donderdag nog geen beslissing over het door Vitesse aangetekende beroep tegen het niet krijgen van een proflicentie. De beroepscommissie heeft nog vragen over de op woensdag door Vitesse aangeleverde nieuwe documenten, ook in relatie tot eerdere besluiten van de licentiecommissie.

Om die reden vindt er volgens Vitesse vrijdag overleg plaats tussen de club uit Arnhem, de licentiecommissie en beroepscommissie licentiezaken.

Vitesse kreeg eerder deze zomer van de licentiecommissie te horen dat de club geen licentie voor het komende seizoen krijgt. De Arnhemmers, die afgelopen seizoen degradeerden uit de Eredivisie, gingen tegen die beslissing in beroep en kregen daarna twee keer uitstel van de KNVB om een sluitende begroting te kunnen indienen. De beroepscommissie streefde ernaar om donderdag uitsluitsel te geven.

Sluitende begroting

Om de proflicentie weer terug te krijgen moest Vitesse drie problemen oplossen. De club had geen bankrekening meer en was op zoek naar een accountant die de jaarrekening wil goedkeuren. De licentiecommissie vindt het nu vooral belangrijk dat Vitesse een sluitende begroting kan overleggen. De club kwam vorige week nog 6 miljoen euro tekort.

Vitesse kampt met een schuld van zo'n 19 miljoen euro. Guus Franke wil de club graag overnemen en garant staan voor alle tekorten. Maar dat doet de zakenman alleen als hij definitief eigenaar van zijn favoriete club is. Franke liet woensdag in een verklaring weten dat hij alle benodigde informatie al bij de KNVB en de club heeft aangeleverd. Volgens de ondernemer heeft hij al eerder aangegeven dat hij waar nodig extra toelichting wilde geven op de ingediende stukken voor de overname.

Franke vertelde de gang van zaken te betreuren. "Ik ben hieraan begonnen omdat ik van mening ben dat Vitesse gered kan worden. Wij hebben hier inmiddels ook veel tijd, energie en geld in geïnvesteerd. Wij beraden ons nu op onze positie. Het is alleen jammer dat de verloren tijd straks weleens cruciaal kan blijken te zijn in een scenario waar niemand op zit te wachten."

Het naar de eerste divisie gedegradeerde Vitesse kan nog naar de rechter stappen als het de proflicentie niet terugkrijgt. De club opent het nieuwe seizoen op vrijdag 9 augustus met een wedstrijd tegen Telstar.

ANP