Vitesse-fans vieren feest na bereiken akkoord overname voetbalclub

Op het trainingscomplex op Papendal hadden honderden fans zich maandagavond verzameld. Zij wachtten tot middernacht op het verlossende woord: bereiken ondernemer Guus Franke en de Amerikaan Coley Parry een akkoord over de overname van de club?

Om iets voor 23.59 uur bevestigde Vitesse dat er een akkoord was bereikt. Kort nadat de fans het nieuws hadden vernomen, ontstond er een enorme feestvreugde. Op het trainingscomplex staken de fans massaal fakkels af.

"Het is ongelooflijk wat voor emoties het voortbestaan van zo'n mooie traditieclub met zich meebrengt", aldus Franke. "De positieve energie die de afgelopen weken is ontstaan zegt alles over de waarde van de club voor Arnhem en ver daarbuiten. Ik hoop dan ook dat we dit allemaal snel kunnen afronden en aan de aftrap staan van hele mooie tijden."

'Fans bleven onverminderd strijdbaar'

"Ik was tot op het bot teleurgesteld dat we er, ondanks alle inspanningen van zo veel mensen, toch niet uitgekomen waren. Maar het bleef knagen en de fans bleven ondanks alles onverminderd strijdbaar. Toen heb ik besloten om nog één keer de telefoon op te pakken, nog één keer op doel te schieten in de laatste seconde van de blessuretijd, en toen kwamen we er wél uit", zei Franke in een verklaring.

Hart van Nederland/ANP