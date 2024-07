Triatlon Olympische Spelen verplaatst om slechte waterkwaliteit Seine

De triatlon voor mannen bij de Olympische Spelen van Parijs is uitgesteld naar woensdag 31 juli, aldus de sportbond World Triathlon. Ook Nederlandse atleten doen mee aan het onderdeel. Het evenement begint die dag om 10.45 uur, direct na de 800 meter hardlopen voor vrouwen.

De triatlon zou oorspronkelijk dinsdag om 08.00 uur starten. Het uitstel is te wijten aan de slechte waterkwaliteit van de Seine, waar het zwemonderdeel van de triatlon zou plaatsvinden. De recente regenval heeft de waterkwaliteit verslechterd, waardoor de organisatie al twee keer de parcoursverkenning in de rivier heeft moeten annuleren.

Gezondheid van de sporters staat voorop

"De gezondheid van de atleten heeft prioriteit," benadrukt World Triathlon in een verklaring. "De tests in de Seine laten zien dat de waterkwaliteit onvoldoende is, waardoor het evenement niet kan doorgaan." Dinsdagochtend rond 03.30 uur, slechts enkele uren voor de oorspronkelijke starttijd, werd het water voor het laatst getest.

Dinsdag om 08.00 uur komt World Triathlon bijeen met de coaches van alle 55 deelnemers om hen te informeren over de situatie en het bijgewerkte schema.

Voor Nederland komen Mitch Kolkman en Richard Murray in actie. Beide atleten hebben vorig jaar al een keer de stroming in de Seine getest.