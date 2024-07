Excuses voor 'Laatste Avondmaal' met dragqueens tijdens openingsceremonie

De organisatoren van de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs hebben excuses aangeboden aan katholieken en andere christelijke groeperingen die boos waren over een scène waarin, naar hun mening, de draak werd gestoken met het Bijbelse verhaal van Laatste Avondmaal

Bij een voorstelling gebaseerd op het beroemde schilderij het 'Laatste Avondmaal' van Leonardo da Vinci stonden vrijdagavond tijdens de openingsceremonie op de Seine dragqueens centraal, wat veel ophef veroorzaakte. Het ging om een voorstelling van de twaalf apostelen die de laatste maaltijd delen met Jezus Christus voor zijn kruisiging.

'Nooit de bedoeling'

"Het was nooit onze bedoeling om gebrek aan respect te tonen tegen welke religieuze groepering dan ook. De openingsceremonie probeerde de tolerantie van de gemeenschap te vieren", vertelde Anne Descamps, woordvoerder van Parijs 2024, op een persconferentie. "Wij denken dat we die doelstelling hebben bereikt. Als mensen dat als aanstootgevend hebben ervaren, dan spijt dat ons echt."

C Spire stopt met reclame

Het Amerikaanse telecombedrijf C Spire stopt met zijn reclame-uitingen op de Olympische Spelen nadat tijdens de openingsceremonie in de ogen van veel christenen het christendom belachelijk werd gemaakt. C Spire, gevestigd in Ridgeland, Mississippi, is de op vijf na grootste telecomprovider in de Verenigde Staten.

"We waren geschokt door de spot met het 'Laatste Avondmaal' tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. C Spire zal alle reclame op de Olympische Spelen terugtrekken", kondigde het bedrijf aan op X.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP