Kritiek op openingsceremonie: 'Christendom bespotten mag, maar Mohammed niet?'

De openingsceremonie van de Olympische Spelen vrijdagavond is niet bij iedereen in de smaak gevallen. In de ceremonie wordt het Laatste Avondmaal van Jezus uitgebeeld, waarmee het christendom "bespot" wordt. Dat zeggen een aantal Nederlandse politici.

"Dus het belachelijk maken van het christendom is oké, maar als ik wat Mohammed-cartoons publiceer, dan heeft links het over heiligschennis en spreken radicale imams fatwa's uit", aldus PVV-leider Geert Wilders. Volgens hem wordt er met twee maten gemeten.

Wilders sprak zich al eerder uit tegen "woke onzin" bij de ceremonie, waarin dragqueens te zien waren. Ook bij de verwijzing naar het Laatste Avondmaal, dat in de populaire cultuur veel bekende persiflages kent, stonden dragqueens centraal.

'Heilig moment ontheiligd'

Met de verwijzing naar de belangrijke Bijbelscène - waarvan de meest bekende weergave de muurschildering van Leonardo da Vinci is - wordt een heilig moment ontheiligd, aldus ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder op X.

Hij legt een link met de vervolging van christenen. De politicus spreekt van "het trappen tegen de meest vervolgde groep mensen op aarde. Christenen worden in grote delen van de wereld vermoord, onterecht vastgezet, verkracht, ontvoerd, opgejaagd, verdreven, alleen vanwege het feit dat ze christen zijn". Volgens Ceder was het moment "laf" en "ook niet inclusief en het is helemaal niet vernieuwend".

Net als Wilders maakt VVD-Kamerlid Ulysse Ellian de vergelijking met islamkritiek. "Leuk of niet, de essentie van vrijheid van expressie is dat je andermans religie belachelijk mag maken en over smaak valt gelukkig te twisten", aldus de VVD'er op X. "Punt is natuurlijk wel dat men dit niet durft te doen met Mohammed of de Koran want dan was de wereld letterlijk te klein geweest."

Ook katholieke kerk kritisch

Ook de katholieke kerk was kritisch. De regisseur van de ceremonie, Thomas Jolly, zei dat "het nooit de bedoeling is geweest om te beledigen", maar dat juist inclusiviteit werd nagestreefd. "In Frankrijk zijn mensen vrij om lief te hebben hoe ze willen, te houden van wie ze willen, om te geloven of niet te geloven", zei Jolly verder.

Hoewel veel kijkers het Laatste Avondmaal herkenden, benoemde de organisatie van de Spelen vrijdagavond in een tweet een ander element: de Griekse god Dionysos, die onder meer de wijn en de beschaving onder zijn hoede had. De acteur die hem speelde, Philippe Katerine, reageerde tegenover BFMTV laconiek: "Zonder controverse zou er geen lol aan zijn. Zou het niet saai zijn als iedereen op deze planeet het eens was?"

ANP