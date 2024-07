Deze sporters van TeamNL komen zondag in actie tijdens de Olympische Spelen

De tweede officiële dag van de Olympische Spelen is aangebroken en ook vandaag komen veel sporters van TeamNL in actie. Een nieuwe kans om de eerste medailles in de wacht te slepen. Welke sporten, hoe laat en waar we mogelijk medailles kunnen winnen, lees je in dit artikel.

TeamNL kan zondag medailles verdienen in de volgende sporten: handboogschieten, zwemmen, skateboarden street, schermen, mountainbike en kanoslalom kajak.

Handboogschieten (v)

Het Nederlandse handboogteam trapt de dag af. Gaby Schloesser, Laura van der Winkel en Quinty Roeffen strijden om 09.53 uur tegen het Franse team. De winnaar moet om 14.15 uur tegen India. Na 32 jaar staan de handboogvrouwen weer op de Olympische Spelen als team, voor het laatst was dat in Barcelona in 1992.

Zwemmen 100m rugslag, 100m vlinderslag en 100m schoolslag

Ook zwemmen staat vandaag weer op het programma. Kai van Westering (100m rugslag mannen) en Tes Schouten (100m schoolslag vrouwen) strijden vanaf 11.00 uur voor een gouden plak. Arno Kamminga (100m schoolslag) en Caspar Corbeau (100m schoolslag) kwalificeerden zich zaterdag voor de finale, die zij vanaf 20.30 uur zwemmen.

Skateboarden street

De Nederlandse vrouwen Roos Zwetsloot en Keet Oldenbeuving skateboarden om 12.00 uur tijdens de voorrondes op de Place de La Concorde. Als ze zich kwalificeren, staan ze om 17.00 uur in de finale. Er zijn twee vormen van skateboarden: street en park. Op dit moment doet TeamNL alleen mee met de vorm street.

Schermen degen

Tristan Tulen vertegenwoordigt Nederland deze zondag tijdens het schermtoernooi. Dit is vanaf 13.00 uur te volgen. TeamNL komt alleen in actie op het onderdeel mannen degen.

Mountainbiken

De mountainbike dames van TeamNL komen om 14.00 uur in actie tijdens de cross-country finale. Puck Pieterse, Anne Terpstra en Anne Taube (reserve) maken zondag kans op een medaille.

Kanoslalom kajak

Tenslotte maakt ook Martina Wegman zondag kans op een gouden plak tijdens het kanoslalom kajak. Dit begint om 15.30 uur. Kanoslalom wordt gevaren over een wildwaterparcours. De races worden gehouden in het Stade Nautique in Vaires-sur-Marne.

10.00 uur - Beachvolleybal (m/v) groepswedstrijden 10.30 uur - Roeien (m/v) series 10.30 uur - Paardensport eventing cross country 11.00 uur - Windfoilen (m/v) opening series 12.00 uur - Tennis (m/v/gemengd) eerste voorrondes 12.00 uur - Zeilen 49er, 49erFX fleetraces 14.50 uur - Turnen (v) kwalificaties 19.45 uur - Hockey (m) Nederland- Frankrijk 20.45 uur - Tafeltennis (v) enkel voorrondes 21.00 uur - Handbal (v) Frankrijk - Nederland 21.30 uur - Badminton (gemengd) groepswedstrijden Bron: TeamNL