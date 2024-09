Is de titel van Verstappen in gevaar door de 'oranje hoede' van McLaren?

Max Verstappen staat nog steeds op een eerste plaats in het Formule 1-klassement. Als het aan McLaren ligt, die mede dankzij Lando Norris op plek 2 staat, duurt dit niet lang meer. Ze hebben bij de oranje coureurs goede gesprekken gehad over het overnemen van de troon.

Max is het seizoen scherp begonnen. Met zeven aaneensluitende winsten heeft hij voor zichzelf een grote buffer opgebouwd. Verstappen ervaart echter steeds vaker problemen met de auto, waardoor hij de oude vertrouwde controle niet meer lijkt te hebben. Zijn grootste concurrenten zien een kans en proberen deze met beide handen te grijpen.

Dit is de nieuwe auto van Verstappen:

0:56 Formule 1-fans in Zandvoort bewonderen bolide van Max

Lando Norris en Oscar Piastri vormen de twee kerngezichten van McLaren. Zij staan op plek 2 en 4 in het klassement. Norris is nog maar 63 punten verwijderd van de eerste plaats. Achter de schermen zijn er bij McLaren veel overleggen en tactische besprekingen geweest.

McLaren komt ook heel dichtbij de titel. Deze krijgt alleen niet de voorkeur, Norris daarentegen wel. McLaren-baas Andrea Stella vertelt tegen persbureau ANP: "Het teambelang komt altijd op de eerste plaats. Maar Norris krijgt voorrang. Ik zei tegen Oscar: ben je bereid om een overwinning op te geven? Hij zei: het is pijnlijk, maar als het nu het juiste is om te doen, doe ik het."

Minder last

Doordat Piastri en Norris elkaar niet meer in de weg gaan zitten op de baan, zoals in Italië gebeurde, hebben ze minder last van elkaar. Het risico op een crash is zo lager en de wagens zullen geen last hebben van elkaars uitlaatgassen. Dit verbetert de positie in de race en versterkt het verschil met de tegenstander op de baan. Verstappen zal hierdoor nog meer uit moeten kijken voor Norris en wellicht een andere tactiek aan moeten nemen.

Het is nog onduidelijk of Red Bull de tactiek voor Verstappen gaat aanpassen. De organisatie heeft nog geen reactie gegeven.