Norris te sterk voor Verstappen op GP in Zandvoort

Hoewel hij heel even op de eerste plaats heeft gestaan, is het Max Verstappen voor het eerst in vier edities niet gelukt om de eerste prijs bij de race in Zandvoort te pakken. Die eer ging naar Lando Norris, zijn grote rivaal van McLaren. Kortom: de problemen voor Red Bull blijven aanhouden.

Direct na de start van de Dutch Grand Prix nam Verstappen de leiding, in de eerste secondes van de race. Maar het duurde niet lang voordat Norris die plek weer terugpakte en niet meer teruggaf: in de achttiende ronde zoefde de McLaren voorbij de Red Bull en liep uiteindelijk uit tot een royale 20 seconden voorsprong. Verstappen was daarmee kansloos.

200e race

Een eerste plek had een gouden randje aan deze dag kunnen geven voor de Nederlands-Belgisch coureur, gezien het de tweehonderdste keer was dat hij aan een grand prix deelnam. Alsnog is een P2 een mooi resultaat, maar wellicht toch wat zuur voor Verstappen gezien het zijn thuisrace betreft.

De Red Bull-racer blijft aan de leiding in het algemene klassement met 295 punten. Norris is zeven punten dichterbij gekomen en staat nu op 225. De volgende race is volgende week in Italië.