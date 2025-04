Mocro Maffia-acteur krijgt taakstraf en moet rijbewijs inleveren

Acteur Oussama Ahammoud, bekend als het personage Muis uit de serie Mocro Maffia, is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden voor het in bezit hebben van en rijden onder invloed van lachgas. De 24-jarige Amsterdammer moet ook zes maanden zijn rijbewijs inleveren en krijgt een boete van 500 euro voor het overtreden van diverse verkeersregels.

Ahammoud was vrijdag niet aanwezig bij de rechtbank in Amsterdam. Zijn raadsman had wel verwacht dat hij er zou zijn. "Er moet een goede reden zijn waarom hij er niet is. We hebben gisteren nog contact gehad." Het is niet duidelijk waarom zijn cliënt er niet bij was.

Ahammoud werd in november en december 2023 en ook afgelopen november opgepakt voor het in bezit hebben van lachgas. Op nieuwjaarsdag van dit jaar werd hij opnieuw aangehouden. Hij werd ervan verdacht te hebben gereden onder invloed van de recreatieve drug. De rechter achtte het wettig en overtuigend bewezen dat de acteur op alle momenten lachgas in bezit had en op 1 januari van dit jaar onder invloed had gereden. Hij was zich daardoor volgens haar bewust van de gevaren die dat gedrag met zich mee zou brengen.

Lachgaspatroon

Het Openbaar Ministerie had negen maanden rijontzegging geëist. Volgens de rechter is er sprake van een patroon van gedragingen, omdat Ahammoud eerder ook al eens was veroordeeld en een taakstraf kreeg. Hij had zich eerder bij de reclassering gemeld voor zijn lachgasverslaving, maar is nooit met een daadwerkelijke behandeling gestart. Dit moet Ahammoud nu wel echt doen, zei de rechter. Als hij zich tijdens zijn proeftijd van twee jaar hier niet aan houdt en geen hulp zoekt, krijgt de acteur twee maanden celstraf.

Ze noemt het patroon verder "heel zorgelijk" en vindt het gebruik van lachgas tijdens het besturen van een auto "heel gevaarlijk". De voorwaardelijke celstraf van twee jaar noemt de rechter "een stok achter de deur" die moet leiden tot een betere kans op behandeling van zijn verslaving. "Hopelijk stelt hem dat in staat een andere wending te geven aan zijn leven."

De advocaat van Ahammoud gaat de uitkomst van de zaak met zijn cliënt bespreken. Hij heeft twee weken om in hoger beroep te gaan.

ANP