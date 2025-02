Mocro Maffia-acteur opgepakt voor zware mishandeling: 'Verhaal mist nuance'

Marouane Meftah (20), bekend van zijn rol als Zakaria in de serie 'Mocro Maffia', is afgelopen weekend aangehouden voor zware mishandeling na een vechtpartij in het amateurvoetbal. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door verschillende media.

Tijdens een uitwedstrijd van de Amsterdamse amateurvoetbalclub SDZ1 tegen Amstelveen Heemraad zou de keeper zaterdagmiddag op het veld zijn aangevallen door drie mannen, waaronder de acteur. Ooggetuigen melden aan de Telegraaf dat het er heftig aan toeging.

Volgens Meftah mist het verhaal nuance. In een statement laat hij weten dat hij zich zelf heeft gemeld op het politiebureau. Ook laat hij weten dat degene die de mishandeling heeft aangegeven, zelf de eerste klap zou hebben uitgedeeld. Meftah zou zich alleen verdedigd hebben, aldus het bericht op Instagram.

Er zijn camerabeelden veiliggesteld door de politie en het onderzoek loopt nog.

Hart van Nederland/ANP