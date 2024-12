Herinvoering spoorwegpolitie stap dichterbij na brede Kamersteun

Een proef met de herinvoering van de spoorwegpolitie lijkt dichterbij te komen. De Tweede Kamer steunt een voorstel van Ja21-Kamerlid Joost Eerdmans om een test te starten op het traject tussen Zwolle en Emmen, meldt De Telegraaf. Sinds de afschaffing van de aparte spoorwegpolitie in 2013 is de overlast in het openbaar vervoer fors toegenomen.

Afgelopen zomer liep hoofdconducteur Priscilla honderden kilometers van station naar station om aandacht te vragen voor geweld in het openbaar vervoer. In de bovenstaande video legt ze uit waarom dit nodig is.

De spoorwegpolitie verdween in 2013 door de komst van de Nationale Politie. Sindsdien zijn politieposten op stations verdwenen en nam het geweld tegen NS-personeel toe. In 2023 werden ruim duizend geweldsincidenten tegen medewerkers gemeld, acht procent meer dan in 2022. NS-personeel kreeg daarnaast 2.300 keer te maken met scheldpartijen en verbale agressie.

Volgens Joost Eerdmans kan de spoorwegpolitie zorgen voor meer veiligheid. "Conducteurs en ander treinpersoneel gaan elke dag met bakken ellende naar huis", zegt hij tegen de krant. Hij benadrukt dat de proef een afschrikwekkende werking moet hebben en op termijn minder capaciteit van de politie zal vragen.

Steun in Kamer voor proef

Meerdere partijen, waaronder VVD, PvdA/GL, CDA en SP, steunen het plan, maar maken zich zorgen over de belasting van de politiecapaciteit. Voor de proef moet namelijk tijdelijk personeel van andere politietaken worden gehaald. Het traject Zwolle-Emmen staat bekend als een van de probleemroutes, mede door overlast van asielzoekers uit veilige landen.

Het plan is om met de proef te onderzoeken of politieaanwezigheid effectief is in het terugdringen van overlast en geweld. Een positieve uitkomst zou volgens Eerdmans een opstapje kunnen zijn naar een landelijke herinvoering van de spoorwegpolitie.

Probleemtraject

Er is gekozen voor het traject Zwolle en Emmen omdat dat traject al jaren kampt met overlast. Volgens de krant wordt dat met name veroorzaakt door veiligelanders die in Ter Apel wonen. Pogingen van de provincie en vervoerder Arrivia hebben nog niet geleid tot het gewenste effect.

De Tweede Kamer wil dat de proef zo snel mogelijk van start gaat. Of en hoe het plan precies wordt uitgevoerd, hangt nog af van verdere besluiten over de financiering en inzet van politiecapaciteit.